TS – 128 anni Juve il video che emoziona Del Piero | Siamo eleganza e orgoglio
2025-11-01 11:06:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS: C’è qualcosa che va oltre il tempo, che resiste alle mode, alle stagioni, ai cambiamenti. È l’essenza della Juventus, un sentimento che si rinnova senza mai perdere la propria anima. Oggi, nel giorno in cui il club bianconero celebra 128 anni di storia, la voce di una leggenda come Alessandro Del Piero risuona per ricordare ciò che significa essere parte di questa famiglia. Tradizione, orgoglio, eleganza, passione: valori che uniscono generazioni di tifosi in un abbraccio senza fine. “La nostra storia si rinnova. La nostra identità non cambia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Leggi anche questi approfondimenti
Briatore sulla Juve e Spalletti: “Non mi piace, gestita male negli ultimi anni” Flavio Briatore non le manda a dire, neanche quando si parla di calcio. A margine della presentazione del nuovo ristorante Crazy Pizza a Torino, l’imprenditore ha parlato anche della - facebook.com Vai su Facebook
TS - Esposito in copertina a vent'anni. Ma fuori dall'Italia i grandi talenti esplodono prima: il confronto - L'esplosione di Pio Esposito a vent'anni è una buona notizia, ma rispetto ad altre nazioni l'Italia conferma di essere molto indietro sotto questo aspetto. Segnala msn.com