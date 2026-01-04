Bergamo l’aeroporto di Orio bloccato | in migliaia trascorrono la notte in attesa

L’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio è attualmente chiuso, con tutti i voli sospesi da ieri sera. La situazione ha causato notevoli disagi, lasciando migliaia di passeggeri in attesa di aggiornamenti e costretti a passare la notte nello scalo. La paralisi dell’aeroporto prosegue, mentre le autorità stanno gestendo l’emergenza e cercando di ripristinare la normalità.

I primi voli sono stati bloccati alle 18 di ieri, poi a catena sono arrivati stop e cancellazioni. Da ore l’ aeroporto di Bergamo-Orio al Serio è completamente paralizzato e migliaia di passeggeri sono rimasti intrappolati nello scalo, costretti a trascorrere la notte in attesa di informazioni. Alla base del blocco c’è un guasto al sistema di avvicinamento strumentale di Enav, fondamentale per l’atterraggio in condizioni di scarsa visibilità. Il problema tecnico si è sommato alla fitta nebbia che ieri sera ha interessato l’area, rendendo impossibili le operazioni di volo in sicurezza. In un primo momento i collegamenti sono stati ritardati, ma con il passare delle ore la situazione è peggiorata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

