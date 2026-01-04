Basket Francesco Ferrari è un nuovo giocatore della Virtus Bologna

La Virtus Bologna ha annunciato l’ingaggio di Francesco Ferrari, giovane talento del basket italiano. Dopo alcune settimane di trattative, l’accordo pluriennale è stato ufficializzato, rafforzando il roster della squadra. Ferrari, considerato una delle promesse più promettenti del panorama nazionale, si unisce alla Virtus con l’obiettivo di contribuire alla crescita e ai successi futuri del club.

Dopo l’accelerata dei giorni scorsi è arrivata poche ore fa l’ufficialità. La Virtus Bologna, con un comunicato, ha infatti reso noto di aver raggiunto un accordo pluriennale con Francesco Ferrari, una delle più grandi promesse del basket italiano. Il 2005 azzurro si trasferisce a titolo definito nella squadra bolognese, dopo essersi messo nella prima parte di stagione con Cividale in A2. La società bianconera aveva già messo gli occhi sul nativo di Novara questa estate, quando Ferrari aveva fatto vedere tutte le sue qualità con la maglia della nazionale Under U20, laureandosi campione d’Europa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, Francesco Ferrari è un nuovo giocatore della Virtus Bologna Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv 48-40, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: nuovo break Virtus e massimo vantaggio Leggi anche: Basket: arresto di Luca Vildoza non convalidato. Il giocatore si riunisce alla Virtus Bologna Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Virtus Bologna, che colpo! Ufficiale l'arrivo di Francesco Ferrari, nuova stella azzurra: accordo pluriennale tra il classe 2005 e le Vu-Nere - Ufficiale l'arrivo di Francesco Ferrari, nuova stella azzurra: accordo pluriennale tra il classe 2005 e le Vu- eurosport.it

Francesco Ferrari si trasferisce alla Virtus Bologna campione d’Italia di basket - Francesco Ferrari il talento allevato dal Borgomanero basket che ora gioca nel Basket Cividale si trasferisce alla Virtus Bologna, la squadra campione ... quotidianopiemontese.it

La Virtus si regala Francesco Ferrari, il ragazzo d’oro del basket italiano - L’ala del 2005, figlio d’arte, in forza a Cividale si trasferisce subito a Bologna. bologna.repubblica.it

UEB Cividale, Francesco Ferrari saluta dopo aver battuto Mestre

UFFICIALE! Virtus Pallacanestro Bologna comunica di aver raggiunto un accordo pluriennale con Francesco Ferrari. Così la Virtus... https://www.pianetabasket.com/legabasket-serie-a/ufficiale-francesco-ferrari-nuovo-giocatore-della-virtus-bologna-351144 - facebook.com facebook

La Virtus si regala Francesco Ferrari, il ragazzo d’oro del basket italiano x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.