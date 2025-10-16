Basket | arresto di Luca Vildoza non convalidato Il giocatore si riunisce alla Virtus Bologna
Continua ad avere svolte di vario genere la vicenda di Luca Vildoza, il playmaker argentino della Virtus Bologna arrestato assieme alla moglie Milica per aver aggredito il personale sanitario nella notte in mezzo alle strade di Bologna. Il PM, infatti, ha rinunciato a processare i due per direttissima, e dunque ha disposto la non convalida dell’arresto e la conseguente liberazione dei coniugi. Secondo quanto riportato ancora dal Resto del Carlino, questa mattina si sarebbe dovuto celebrare il processo per direttissima (sull’orario vi è discordanza tra parecchie fonti). Vildoza e la moglie, in base all’art. 🔗 Leggi su Oasport.it
