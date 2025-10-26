basket dr1 simus monteroni strappa applausi bene il valdelsa

La Simus Monteroni continua a mietere vittime sul proprio percorso: nell’anticipo della quarta giornata di Divisione Regionale 1 la formazione di coach Rossi passa nettamente ad Arezzo battendo Aretina Basket con il punteggio di 62-83. Una partita che vede i senesi condurre fin dai primi minuti con la squadra locale che prova a tenere testa a Bartoletti e soci almeno fino all’intervallo quando il divario tra le 2 compagini è di 11 punti (29-40). All’inizio della terza frazione arriva però l’allungo decisivo dei ragazzi di coach Rossi. Monteroni, pur senza Banchero e con Bovo utilizzato per soli 3’, gioca bene e piazza il parziale che risulterà decisivo ai fini del risultato finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

