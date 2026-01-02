Bramante subito un osso duro per l’inizio dell’anno Domani arriva l’Attila Porto Recanati una delle big

Domani al PalaMegabox di Porto Recanati si apre la nuova stagione di basket con l’incontro tra Bramante e Attila Porto Recanati. Dopo il derby con Senigallia, è importante riprendere subito il ritmo. La partita, prevista alle 18, rappresenta un primo test per entrambe le squadre in un campionato che promette sfide impegnative fin dall’inizio.

Dimenticare il derby con Senigallia e ripartire subito. Fin da domani al PalaMegabox alle 18 quando sbarca l’Attilia Junior Basket Porto Recanati. La prima giornata del 2026 e penultima del girone di andata della serie B Interregionale mette di fronte al Bramante, otto punti e decima, una big. L’Attila è guidata in panchina dall’esperto coach anconetano Piero Coen, ex giocatore, e rappresenta una delle corazzate del girone D di serie B Interregionale con un ruolino di marcia che parla di 18 punti di cui 10 ottenuti lontano dal parquet di casa che la vedono così al secondo posto a pari merito con Recanati e Civitanova e a -2 dalla capolista Vigor Matelica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

