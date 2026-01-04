Bambino picchiato dal patrigno il sindaco Trantino | Occorre protezione e sostegno per il suo futuro

Il recente episodio di violenza su un bambino da parte del patrigno ha suscitato preoccupazione e riflessioni nella comunità. Il sindaco Trantino ha sottolineato l’importanza di garantire protezione e sostegno per il futuro del minore. In un momento di grande tristezza, si rende necessario rafforzare le misure di tutela e sensibilizzare sull’importanza di intervenire tempestivamente in situazioni di rischio.

"Lo sgomento per quanto accaduto lascia interrogativi che si accalcano in un amaro sabato di inizio anno. Poi ricevi un video, ma non riesci a guardarlo per più di pochi secondi, sperando addirittura sia una messinscena. Ti chiedi perché chiamiamo 'bestie' le specie animali, sebbene tutelino i. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Il sindaco Trantino incontra i referenti delle comunità islamiche Leggi anche: Acceso litigio in piazza Duomo: tra il sindaco Trantino e il consigliere Pellegrino è scontro totale Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Molestato e abusato sessualmente da padre e zio per lungo tempo e se provava a ribellarsi, rifiutandosi di assecondare le loro perversioni, veniva anche picchiato e seviziato con bruciature di sigarette sul corpo. È il terribile calvario subito da un bambino soli - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.