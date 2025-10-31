Il sindaco Trantino incontra i referenti delle comunità islamiche

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha incontrato nella sede del Municipio l’Imam della Moschea di Catania, Abdelhafid Kheit, presidente delle comunità islamiche cittadine, insieme ai rappresentanti delle comunità del Senegal, Gambia, Bangladesh, Marocco, Algeria, Tunisia, Mali, area. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

