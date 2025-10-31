Il sindaco Trantino incontra i referenti delle comunità islamiche

31 ott 2025

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha incontrato nella sede del Municipio l’Imam della Moschea di Catania, Abdelhafid Kheit, presidente delle comunità islamiche cittadine, insieme ai rappresentanti delle comunità del Senegal, Gambia, Bangladesh, Marocco, Algeria, Tunisia, Mali, area. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

sindaco trantino incontra referentiCatania, Trantino incontra le comunità islamiche: “Questa è una città accogliente, rinsaldato patto civico” - Il Comune di Catania, ha reso noto il sindaco Trantino, proseguirà su questa linea di dialogo costante con i referenti delle comunità straniere, per rendere la città sempre più un luogo di incontro e ... Riporta msn.com

Trantino incontra Meloni, esercito in aree a rischio a Catania - Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha incontrato a Palazzo Chigi la Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, per rappresentare alcune questioni di rilevanza strategica per la città. Secondo ansa.it

