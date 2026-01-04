Bagnoli cede la strada | sgomberate tre unità abitative

Da napolitoday.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bagnoli, in via Sillio Italico, sono state sgomberate questa mattina tre unità abitative a seguito di un cedimento della strada. L’intervento delle autorità è stato necessario per garantire la sicurezza dei residenti e ripristinare le condizioni di stabilità dell’area. La zona rimane sotto monitoraggio mentre si valutano le eventuali azioni di riparazione e messa in sicurezza.

Tre unità abitative sono state sgomberate questa mattina in via Sillio Italico a Bagnoli a causa del cedimento della sede stradale.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il cedimento potrebbe essere dovuto alla rottura di una condotta idrica. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

bagnoli cede la strada sgomberate tre unit224 abitative

© Napolitoday.it - Bagnoli, cede la strada: sgomberate tre unità abitative

Leggi anche: Girotto, Ance Veneto: «Serviranno 50mila nuove unità abitative e 10miliardi d'investimenti»

Leggi anche: Gerotto, Ance Veneto: «C'è bisogno di 50mila nuove unità abitative e 10miliardi d'investimenti»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Bagnoli, cedimento in via Tacito: strada chiusa, “intrappolati” i residenti del Pendio di Agnano - Il tratto di strada è stato chiuso ed è l’unico accesso al Pendio di Agnano; istituito senso unico alternato in via Candia. fanpage.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.