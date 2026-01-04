Bagnoli cede la strada | sgomberate tre unità abitative

A Bagnoli, in via Sillio Italico, sono state sgomberate questa mattina tre unità abitative a seguito di un cedimento della strada. L’intervento delle autorità è stato necessario per garantire la sicurezza dei residenti e ripristinare le condizioni di stabilità dell’area. La zona rimane sotto monitoraggio mentre si valutano le eventuali azioni di riparazione e messa in sicurezza.

Tre unità abitative sono state sgomberate questa mattina in via Sillio Italico a Bagnoli a causa del cedimento della sede stradale.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il cedimento potrebbe essere dovuto alla rottura di una condotta idrica.

