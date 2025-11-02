Girotto Ance Veneto | Serviranno 50mila nuove unità abitative e 10miliardi d' investimenti

Alessandro Gerotto, presidente dei costruttori veneti, prevede che in Veneto, nei prossimi anni, occorreranno oltre 50.000 nuove unità abitative, anche ricorrendo alla rigenerazione di edifici esistenti, e circa 10 miliardi di investimenti per realizzarle. «E' una stima che noi di Ance Veneto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Emergenza casa, in Veneto servono 60 mila alloggi: «Costruzioni verticali e abitazioni per i giovani» - L’assist della premier Giorgia Meloni dal Meeting di Cl a Rimini sul nuovo Piano Casa per le giovani coppie (pare per redditi fra 30 e 60 mila euro) è stato colto al balzo da Alessandro Gerotto, ... Come scrive corrieredelveneto.corriere.it

Emergenza casa, l’Ance regionale: «Studenti e famiglie spingono la domanda in Emilia-Romagna, in dieci anni serviranno 70mila alloggi» - Cresce il fabbisogno abitativo di famiglie e giovani e le imprese di costruzione sono pronte a fare la loro parte. Scrive corrieredibologna.corriere.it