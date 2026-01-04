ARC Raiders il CEO di Embark conferma che il matchmaking tiene conto dell’aggressività dei giocatori

Il CEO di Embark ha confermato che il sistema di matchmaking di ARC Raiders considera l’aggressività dei giocatori, contribuendo a creare partite più equilibrate e coinvolgenti. Questa decisione riflette l’attenzione dello sviluppatore verso un’esperienza di gioco più personalizzata e stabile, mantenendo alta la qualità del gameplay e favorendo un ambiente competitivo e corretto per tutti i partecipanti.

ARC Raiders continua a sorprendere non solo per il successo commerciale, ma anche per le scelte di design che ne guidano l'esperienza online. Dopo settimane di ipotesi e test condotti dalla community, è arrivata una conferma ufficiale su uno degli aspetti più discussi del gioco: il matchmaking. Il CEO di Embark Studios, Patrick Söderlund, ha chiarito che il comportamento dei giocatori influisce attivamente sugli abbinamenti. Una rivelazione che aiuta a spiegare perché alcune partite risultino molto più aggressive di altre. E che mostra quanto il titolo punti su un'esperienza modellata dallo stile di gioco individuale.

Embark CEO confirms that Arc Raiders' matchmaking takes your aggression into account, so behave yourself out there - Patrick Söderlund of Embark Studios confirms that Arc Raiders now uses an aggression- pcgamesn.com

“If Your Preference is PvE, You’ll Get Less Conflict,” Arc Raiders Boss Confirms Aggression-Based Matchmaking - Embark Studios CEO Patrick Söderlund recently revealed how Arc Raiders features aggression- beebom.com

ARC Raiders fenomeno anche a Natale. L'extraction shooter di Embark è stato il gioco più venduto su Steam nel periodo di Natale, confermando ulteriormente il successo e il coinvolgimento dei giocatori in quello che è senza dubbio la più grande sorpresa de - facebook.com facebook

ARC Raiders ha alcuni problemi con il matchmaking ed Embark ne è al corrente, sta lavorando per risolverli x.com

