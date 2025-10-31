ARC Raiders Embark Studios ha svelato la roadmap dei contenuti in arrivo nel 2025

Embark Studios ha svelato la roadmap dei contenuti in arrivo in ARC Raiders nel corso del 2025, delineando nel dettaglio le novità pronte ad arricchire l’apprezzato extraction shooter. Dopo il grande successo al lancio, con numeri da record che hanno superato persino The Finals su Steam, il team si prepara ad ampliare il mondo di gioco e introdurre sfide ancora più dinamiche. L’obiettivo è chiaro: mantenere vivo l’entusiasmo dei Raider e consolidare ARC Raiders come uno dei titoli online più longevi del prossimo anno. Il primo passo sarà l’espansione della Rust Belt con l’arrivo della quinta mappa, Stella Montis, prevista per novembre. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - ARC Raiders, Embark Studios ha svelato la roadmap dei contenuti in arrivo nel 2025

