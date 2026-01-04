Angelus 4 gennaio 2026 Papa Leone | Non c’è culto autentico verso Dio senza cura per la carne umana

Durante l’Angelus della II Domenica dopo Natale, il Papa Leone XIV ha riflettuto sull’importanza dell’Incarnazione, evidenziando come il vero culto verso Dio si manifesti attraverso la cura e il rispetto per la condizione umana. In questa occasione, ha sottolineato il duplice impegno di speranza e responsabilità che deriva dall’accoglienza del mistero dell’Incarnazione. Un richiamo alla connessione tra fede e attenzione concreta verso le persone.

All'Angelus della II Domenica dopo il Natale, papa Leone XIV ha sottolineato come l'Incarnazione ci consegna una speranza e un duplice impegno. Nel rinnovare gli auguri di Natale in questa II Domenica dopo il Natale, oggi, 4 gennaio, papa Leone XIV ha iniziato la sua riflessione prima della recita dell'Angelus domenicale a mezzogiorno.

