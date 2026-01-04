Addio ad Anna Capomazza storica maestra del Primo Circolo

Da ilblogdigio.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pozzuoli saluta con rispetto Anna Capomazza, storica maestra del Primo Circolo, che ha dedicato molti anni all’educazione delle nuove generazioni. La sua presenza è stata un punto di riferimento per studenti, insegnanti e famiglie, lasciando un ricordo duraturo nel cuore della comunità. La città si stringe intorno al suo ricordo, riconoscendo il contributo significativo di una figura apprezzata e stimata nel mondo dell’istruzione.

Pozzuoli piange la scomparsa di Anna Capomazza, storica maestra in pensione del 1° Circolo di Pozzuoli, figura amata e rispettata da generazioni di alunni, colleghi e famiglie. Una donna che ha fatto dell’insegnamento una vera missione educativa e umana, lasciando un segno profondo nella comunità. Negli ultimi mesi ha affrontato la malattia con straordinaria forza . Addio ad Anna Capomazza, storica maestra del Primo Circolo Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.itImmagine generica

