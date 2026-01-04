Addio ad Anna Capomazza storica maestra del Primo Circolo

Pozzuoli saluta con rispetto Anna Capomazza, storica maestra del Primo Circolo, che ha dedicato molti anni all’educazione delle nuove generazioni. La sua presenza è stata un punto di riferimento per studenti, insegnanti e famiglie, lasciando un ricordo duraturo nel cuore della comunità. La città si stringe intorno al suo ricordo, riconoscendo il contributo significativo di una figura apprezzata e stimata nel mondo dell’istruzione.

