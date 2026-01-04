Addio ad Anna Capomazza storica maestra del Primo Circolo
Pozzuoli saluta con rispetto Anna Capomazza, storica maestra del Primo Circolo, che ha dedicato molti anni all’educazione delle nuove generazioni. La sua presenza è stata un punto di riferimento per studenti, insegnanti e famiglie, lasciando un ricordo duraturo nel cuore della comunità. La città si stringe intorno al suo ricordo, riconoscendo il contributo significativo di una figura apprezzata e stimata nel mondo dell’istruzione.
Pozzuoli piange la scomparsa di Anna Capomazza, storica maestra in pensione del 1° Circolo di Pozzuoli, figura amata e rispettata da generazioni di alunni, colleghi e famiglie. Una donna che ha fatto dell’insegnamento una vera missione educativa e umana, lasciando un segno profondo nella comunità. Negli ultimi mesi ha affrontato la malattia con straordinaria forza . Addio ad Anna Capomazza, storica maestra del Primo Circolo Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
