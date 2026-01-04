Addio a Giovanni Tamburi morto nella tragedia di Crans-Montana | Ora sei il nostro angelo

Bologna piange la perdita di Giovanni Tamburi, tragicamente scomparso nella tragedia di Crans-Montana. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella comunità, che ora si unisce nel ricordo e nella tristezza. In questi giorni difficili, il suo nome rimarrà simbolo di ricordo e affetto. Un addio sobrio e rispettoso per una vita segnata da valori e dedizione.

Bologna, 3 gennaio 2026 – In questi giorni interminabili, di angoscia e dolore, Bologna aveva trattenuto il respiro, sperando in un miracolo. Ma purtroppo questa sera ogni speranza è stata spazzata via: “ Giovanni Tamburi è tra le vittime della strage ”. Si sparge subito la voce. Con la notizia che diventa ufficiale attorno alle 20. Non c’è stato niente da fare per lui, 16enne bolognese, brillante studente del liceo Righi, rimasto ucciso nell’incendio del locale a Crans-Montana, in Svizzera. La conferma sarebbe arrivata dal Dna. Tamburi si trovava nell’ospedale di Sierre. Il dolore della famiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio a Giovanni Tamburi, morto nella tragedia di Crans-Montana: “Ora sei il nostro angelo” Leggi anche: Lo strazio di Carla, madre di Giovanni Tamburi. A Crans-Montana non si trova: “Ditemi dov’è il mio angelo. Andrei a prenderlo anche all’inferno” Leggi anche: Ultime notizie su Giovanni Tamburi disperso nella strage di Capodanno a Crans-Montana. Una veglia di preghiera a Bologna: la diretta La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Giovanni Tamburi disperso, la mamma: Le autorità non ci danno notizie, cortocircuito Italia-Svizzera; Chi è Giovanni Tamburi scomparso a Crans-Montana: l’indizio della catenina con la Madonnina e il papà imprenditore; Crans-Montana, in coma una 16enne milanese. Gravemente ustionato un amico; Bari, addio al pizzaiolo Domenico Terrevoli: “Un pezzo di storia del quartiere Libertà che se ne va”. Addio a Giovanni Tamburi, morto nella tragedia di Crans-Montana: “Ora sei il nostro angelo” - Il 16enne bolognese è ora ufficialmente tra le vittime dell’incendio nel locale. ilrestodelcarlino.it

Morto Giovanni Tamburi, identificato il corpo: era disperso nella strage di Crans-Montana. “Non ti dimenticheremo”. La diretta - Il messaggio del liceo Righi: “In questo momento difficile è importante rimanere uniti”. ilrestodelcarlino.it

Strage di Crans Montana, Giovanni Tamburi è morto nell'incendio - Migliorano le condizioni della 29enne di Cattolica rimasta ferita ... rainews.it

LUTTI Addio all'armatore Lucio Di Giovanni, aveva perso moglie e due figli: il cordoglio della Marineria https://cityne.ws/8tMyk - facebook.com facebook

Addio al poeta Giovanni Dettori, con "Amarante" il premio speciale della giuria al "Dessì" x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.