Ultime notizie su Giovanni Tamburi disperso nella strage di Capodanno a Crans-Montana Una veglia di preghiera a Bologna | la diretta

Aggiornamenti su Giovanni Tamburi, disperso durante la strage di Capodanno a Crans-Montana. A Bologna si tiene una veglia di preghiera in suo ricordo e per le vittime. La tragedia ha colpito profondamente la comunità internazionale, suscitando solidarietà e richieste di chiarezza.

Bologna, 3 gennaio 2026 – La strage di giovani a Crans-Montana la notte di Capodanno ha lasciato sgomenta e attonita l’intera società internazionale. Il bilancio aggiornato della tragedia – come ha dichiarato l'ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado – è di " 121 feriti, di cui 5 non identificati, e 40 deceduti, di cui 4 identificati e già restituiti alle famiglie". "Le procedure di identificazione vanno avanti e si concluderanno in gran parte tra oggi e domani, il processo per alcune vittime invece richiederà più tempo", ha aggiunto Cornado, spiegando che alle 17:00 ci sarà un'altra informativa alle famiglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ultime notizie su Giovanni Tamburi disperso nella strage di Capodanno a Crans-Montana. Una veglia di preghiera a Bologna: la diretta Leggi anche: Giovanni Tamburi disperso, ultime notizie da Crans-Montana. Bologna in ansia per lo studente di 16 anni. Diretta Leggi anche: Giovanni Tamburi disperso a Crans-Montana, l’appello della mamma del 16enne: “Aiutatemi a trovarlo” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Crans-Montana, cosa è successo: parla la mamma di Giovanni Tamburi; Crans-Montana, disperso il 16enne Giovanni Tamburi. L'appello; Giovanni Tamburi disperso a Crans-Montana, la mamma disperata: “Voglio sapere se mio figlio è vivo”. Bologna in ansia. Diretta; Giovanni Tamburi disperso dopo l'incendio a Crans-Montana: ore di ricerche e angoscia per la famiglia. Ultime notizie su Giovanni Tamburi disperso nella strage di Capodanno a Crans-Montana. Una veglia di preghiera a Bologna: la diretta - Tragedia in Svizzera, si fa i conti con il riconoscimento delle vittime e lo stato di salute dei feriti. msn.com

Strage di Crans Montana, ore d'angoscia per Giovanni Tamburi - Il 16enne bolognese risulta ancora tra i dispersi dopo il disastro del Constellation. rainews.it

Emanuele Galeppini, il 17enne promessa del golf dato per morto e quei feriti senza nome: le storie dei ragazzi de Le Constellation - Classe 2009, figli di tutti, perché normali, perché non facevano niente di speciale, non avevano sfidato la sorte salendo su un cornicione di un'alba alcolica, non ... ilgazzettino.it

Guerra in Ucraina, ultime notizie. Allarme degli 007 di Kiev: i russi preparano un attacco. Oggi riunione dei consiglieri di sicurezza occidentali ilsole24ore.com/art/guerra-ucr… x.com

Tutte le ultime notizie sull'attività dell'Etna in un articolo sul nostro blog: https://buff.ly/UdkRZ1H #INGV #osservatorioetneo #etna #sorveglianzavulcanica - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.