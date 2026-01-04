Abbiamo trovato qualcosa che funziona Ecco come gli 007 americani hanno aiutato Kiev

Durante il 2025, mentre si discutivano sanzioni e forniture militari, ufficiali della CIA e militari statunitensi hanno continuato a supportare l'Ucraina. In questo contesto, sono emerse strategie efficaci che hanno contribuito a rafforzare la resistenza ucraina, dimostrando l'importanza di un approccio mirato e coordinato tra alleati. Questa esperienza evidenzia come l’assistenza intelligente possa fare la differenza in situazioni di crisi.

Nel corso del 2025, mentre Donald Trump indugiava sull'imposizione di nuove sanzioni contro la Russia e il Pentagono bloccava l'invio a Kiev di munizioni essenziali, ufficiali della Cia e militari statunitensi hanno continuato a sostenere l'Ucraina. A scriverlo è il New York Times che ha pubblicato una lunga ricostruzione delle mosse dell'amministrazione repubblicana guidata dal tycoon. La strategia, messa in pratica in particolare dall'agenzia di Langley per mettere in ginocchio l'economia di guerra russa, avrebbe comunque ricevuto il via libera dal commander in chief. Come riferisce il quotidiano americano, le iniziative della Cia si sarebbero registrate in parallelo all'estromissione dei generali più favorevoli al supporto all'Ucraina da parte del segretario alla Difesa Pete Hegseth. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Abbiamo trovato qualcosa che funziona". Ecco come gli 007 americani hanno aiutato Kiev Leggi anche: Piano di pace per l’Ucraina, i media russi: “Gli americani hanno fatto emergere lo scandalo corruzione per fare pressione su Kiev” Leggi anche: Venezuela, ecco come gli americani hanno agito per catturare Nicolas Maduro La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. “Abbiamo trovato il tuo cane, devi pagare per riaverlo”: come funziona la truffa del cane smarrito e cosa fare - L'ultima testimonianza è andata in onda nella puntata del 28 maggio de Le Iene: due anziani raccontano il momento in cui hanno ricevuto ... fanpage.it "A noi la comunicazione è arrivata con una chiamata della regione, con la richiesta di approntare una squadra di quattro psicologi disponibili a essere entro la mattina dopo, alle 10, a Crans-Montana. Ci siamo attivati immediatamente e abbiamo trovato i coll x.com Work in progress! Abbiamo iniziato il 2026 con il piede giusto : Forse abbiamo risolto uno dei più grandi problemi e abbiamo “sistemato” l’inizio … l’entrata! Chi ben inizia è a metà dell’opera! The Beginning Abbiamo trovato soluzioni all’avanguardia e - facebook.com facebook

