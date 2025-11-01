Week end 1-2 novembre a Firenze e in Toscana | visite ai cimiteri musei gratis spettacoli eventi

La Domenica metropolitana e quella al museo, gli Amici della Musica, Suoni riflessi, "Rumori fuori scena" al Teatro Verdi, France Odeon, scandicci Open Winters, Lucca Comics & Games L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Week end 1-2 novembre a Firenze e in Toscana: visite ai cimiteri, musei gratis, spettacoli, eventi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

-1 week! Venerdì 7 novembre, dalle ore 18, AMKA Social Hub (Via dei Reti 23A, Roma) ospita la presentazione del podcast “Guatemala: Una Historia de Invisibilizados”, nato dall’incontro tra le volontarie di AMKA e la comunità di Nuevo Horizonte, con la co - facebook.com Vai su Facebook

L'oroscopo del week-end 1 e 2 novembre con graduatoria: Pesci al vertice - end novembrino cade in due date molto importanti, quello del giorno di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti. Segnala it.blastingnews.com

Week end di Ognissanti: le previsioni di traffico sul nodo di Bologna - Si preannuncia un fine settimana di traffico intenso sulla rete stradale e autostradale, in occasione della festività di Ognissanti. Lo riporta bolognatoday.it

Oroscopo weekend 1-2 novembre 2025: le previsioni segno per segno - Secondo l’oroscopo, i segni più fortunati del weekend dell’1 e 2 novembre 2025 sono Ariete, Leone e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Scorpione e Sagittario. Come scrive notizie.it