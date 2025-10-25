Lite per gelosia degenera in rissa | volano calci pugni e locale devastato?
Una banale discussione nata da vecchie ruggini sentimentali è degenerata in una rissa, trasformando un tranquillo venerdì sera in una scena da film. È accaduto lo scorso 3 ottobre in un bar di Pergine Valsugana, dove cinque uomini, tutti in evidente stato di ebbrezza, si sono affrontati tra vetri. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Approfondisci con queste news
In Giappone, Otou Katayama ha trascorso 20 anni senza parlare con la moglie Yumi, nonostante vivessero insieme e avessero tre figli. Il silenzio è iniziato per gelosia dopo una lite : Otou sentiva che Yumi prestava più attenzione ai suoi figli che a lui. - facebook.com Vai su Facebook
Una donna dopo l'ennesima lite col marito a causa della gelosia morbosa di lui lo manda via di casa chiedendogli una pausa. Spaventata dai comportamenti del consorte decide di chiedere la separazione con addebito e l'assegnazione della casa coniugale.. - X Vai su X
Linguaglossa, violenta rissa davanti a un bar: sedie e sgabelli usati per colpire - Sono tre le persone denunciate dai carabinieri per una violenta rissa avvenuta a Linguaglossa la sera del 23 giugno. Si legge su meridionews.it
Notte di tragedia, la lite degenera: giovane accoltellato a morte. Sentiti i testimoni - Nella rissa, inizialmente scoppiata all’interno di un locale e degenerata poi nel parcheggio della facoltà di matematica di Perugia, sarebbe rimasto ferito anche il fratello della vittima. Lo riporta msn.com
San Marco Evangelista: aggredisce l’amante della moglie - Tensione a San Marco Evangelista, nel Casertano, dove un uomo avrebbe aggredito il presunto amante della moglie. Si legge su msn.com