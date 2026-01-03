Verdello piange la piccola Alessia il papà | Ti amiamo lasciandoti andare il cielo da oggi ha una stella in più da guardare

Venerdì 2 gennaio, Verdello ha perso Alessia Daminelli, una bambina di 9 anni affetta da medulloblastoma metastatico al cervello. La famiglia e la comunità si stringono nel dolore per la sua scomparsa, lasciando un ricordo di coraggio e affetto. Il papà ha espresso il suo amore e la tristezza, ricordando Alessia come una stella in più nel cielo.

