Verdello piange la piccola Alessia il papà | Ti amiamo lasciandoti andare il cielo da oggi ha una stella in più da guardare
Venerdì 2 gennaio, Verdello ha perso Alessia Daminelli, una bambina di 9 anni affetta da medulloblastoma metastatico al cervello. La famiglia e la comunità si stringono nel dolore per la sua scomparsa, lasciando un ricordo di coraggio e affetto. Il papà ha espresso il suo amore e la tristezza, ricordando Alessia come una stella in più nel cielo.
Si è spenta venerdì 2 gennaio Alessia Daminelli, la bimba di 9 anni di Verdello che dal febbraio scorso lottava contro un medulloblastoma metastatico al cervello. A darne il triste annuncio sono stati la mamma Manuela, il papà Roberto e la sorella Noa. La sua storia aveva scatenato una grande ondata di solidarietà, che aveva portato a raccogliere oltre 70mila euro in poche settimane per sostenerne le cure: dopo un delicato intervento chirurgico e due cicli di chemioterapia, infatti, ha dovuto affrontare riabilitazione motoria, autotrapianto di midollo e radioterapia mirata. “Ora riposa, piccola grande guerriera – l’ha ricordata il papà Roberto – Per tredici giorni hai combattuto la battaglia più dura, tenendo stretti a te i cuori di chi ti amava. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
