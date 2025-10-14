Mkhitaryan spiega cosa è cambiato all’Inter | Difficile lasciare andare un allenatore che ti ha dato tantissimo Seconda stella? Cerchiavamo date da quando avevamo vinto contro la Juve

Mkhitaryan spiega cosa è cambiato all’Inter: tutte le dichiarazioni del centrocampista rivale dei bianconeri. Il centrocampista dell’ Inter Mkhitaryan ha parlato a margine della presentazione del suo libro soffermandosi anche sulla Serie A e sulla lotta scudetto che potrebbe includere anche la Juve. SECONDA STELLA – «Non cerchiavamo date, quando abbiamo vinto contro la Juve in casa e siamo passati in testa alla classifica abbiamo iniziato a fare i calcoli per capire se quella partita col Milan fosse stata decisiva. Noi però andavamo avanti vincendo le partite, poi abbiamo pareggiato col Cagliari in casa ed è arrivato il momento in cui stavamo sognando lo Scudetto quella sera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

