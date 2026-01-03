Maduro catturato dagli Usa futuro incerto del Venezuela | tutti gli scenari
Dopo l’annuncio della cattura di Nicolas Maduro da parte degli Stati Uniti, il futuro del Venezuela appare incerto. L’intervento ha suscitato molte domande sulla stabilità politica e le possibili evoluzioni nel paese. In questo contesto, analizzare gli scenari possibili aiuta a comprendere le implicazioni di questa operazione e le prossime sfide per il Venezuela.
C'è grande incertezza su quello che accadrà in Venezuela dopo l'intervento americano e l'annuncio, da parte del presidente Donald Trump, della cattura di Nicolas Maduro insieme alla moglie. Secondo quanto prevede la Costituzione venezuelana, i poteri dovrebbero passare alla vicepresidente di Maduro, Delcy Rodríguez, che ha chiesto a Trump di dare una prova che Maduro e la first lady Cilia Flores siano in vita, spiegando che il governo non sa dove si trovino. Intanto l'opposizione, che aveva definito Maduro un presidente illegittimo e contestato i risultati delle ultime elezioni che lo avevano confermato alla guida del Paese, considera questo momento come un'opportunità cruciale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
