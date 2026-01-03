Vallesaccarda serata anni ’90 con la Pro Loco

Sabato 3 gennaio alle 20.30, la Pro Loco Vallesaccarda organizza una serata dedicata agli anni ’90 presso il Centro Sociale del paese. Un'occasione per rivivere i momenti e le atmosfere di quel decennio attraverso musica, ricordi e incontri. L’evento vuole essere un momento di convivialità e condivisione per tutta la comunità, nel rispetto delle tradizioni locali.

Sabato 3 gennaio, a partire dalle ore 20.30, la Pro Loco Vallesaccarda organizza un evento speciale presso il Centro Sociale di Vallesaccarda dedicato agli anni ’90. La serata offrirà emozioni e ricordi per chi ha vissuto quell’epoca, e nuove esperienze per i più giovani, ricreando l’atmosfera. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Vallesaccarda, serata anni ’90 con la Pro Loco Leggi anche: La Pro Loco festeggia 40 anni di vita con un calendario benefico Leggi anche: Pro Loco Fregene-Maccarese: “Da 40 anni custodiamo la storia del territorio” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Ieri pomeriggio a Vallesaccarda ho partecipato a un incontro dedicato alle aree interne, raccontate in modo potente e diretto attraverso un cortometraggio. Quando un territorio si guarda allo specchio con sincerità, emergono le domande che contano: perché s - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.