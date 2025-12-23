La Pro Loco festeggia 40 anni di vita con un calendario benefico

La Pro Loco di Noventa Padovana ha celebrato i suoi 40 anni di attività durante una cena sociale presso la sala polivalente di Noventana. L’evento ha rappresentato un momento di condivisione e riflessione sul ruolo dell’associazione nel territorio, accompagnato dalla presentazione di un calendario benefico a sostegno di cause locali. Un’occasione per rafforzare il legame con la comunità e valorizzare l’impegno di lungo corso.

In vista della fine dell'anno, presso la sala polivalente a Noventana, si è tenuta la cena sociale della Pro Loco di Noventa Padovana, che con l'occasione ha festeggiato i 40 anni di attività nel territorio. Il presidente Andrea Camporese ha premiato, con la consegna di targhe celebrative, i.

