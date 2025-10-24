Napoli Obliqua alla settima edizione | percorso mozzafiato e la novità dei trekking
Ritorno alle origini per la settima edizione della Napoli Obliqua, con un meraviglioso percorso tra l’area del centro città Patrimonio Unesco, quella del Parco delle Colline Metropolitane e quella del Parco dei Campi Flegrei. Solito, oramai, successo di partecipanti con presenze da ogni parte. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Altre letture consigliate
Napoli non si lascia raccontare. Si lascia attraversare. Il 26 ottobre pedaliamo insieme tra vicoli, colline e Campi Flegrei Per guardare la città da prospettive nuove, per sentire la sua voce tra le ruote e il respiro di chi pedala accanto a noi. Napoli Obliqua 202 - facebook.com Vai su Facebook
Napoli Obliqua, in bicicletta nel Patrimonio dell'Unesco - Un ritorno alle origini segna la settima edizione della Napoli Obliqua?, un evento che si snoda tra tre aree emblematiche: il centro storico di Napoli, Patrimonio Unesco; il Parco ... Secondo ilmattino.it
Napoli Obliqua, record di iscritti ed ennesimo sold out - La settima edizione della Napoli Obliqua mostrerà un percorso inedito che celebrerà i luoghi più iconici e segreti di Napoli e della sua città metropolitana. Segnala 2anews.it