Tiago Gabriel Inter due big europee si iscrivono alla corsa

Due grandi club europei hanno manifestato interesse per Tiago Gabriel Inter, il difensore centrale del Lecce. Questa attenzione testimonia il valore crescente del giocatore e l'interesse delle principali squadre nel settore difensivo. La situazione si sviluppa mentre si avvicina il mercato estivo, offrendo possibilità di trasferimento e nuove opportunità di crescita per il calciatore. Restano da seguire gli sviluppi di questa trattativa e le decisioni delle società coinvolte.

Inter News 24 Tiago Gabriel Inter, anche due super big europee si iscrivono alla corsa per arrivare al difensore centrale del Lecce. Vediamo chi sono. Il mercato di gennaio si accende attorno al nome di Tiago Gabriel, il possente difensore centrale portoghese classe 2004 che sta dominando l’area di rigore con la maglia del Lecce. Le sue prestazioni autoritarie in Serie A hanno attirato le attenzioni dei nerazzurri, sempre vigili sui profili giovani e fisici per rinforzare il pacchetto arretrato di Cristian Chivu — l’ex carismatico difensore del Triplete oggi tecnico dei campioni d’Italia. LE ULTIME DI MERCATO SULL’INTER Secondo le ultime indiscrezioni di Footmercato, la Beneamata deve però fronteggiare una concorrenza agguerrita: anche colossi come Barcellona e Bayern Monaco, oltre al club arabo Neom, hanno messo nel mirino il talento lusitano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Tiago Gabriel Inter, due big europee si iscrivono alla corsa Leggi anche: Tiago Gabriel Inter, la Juve si defila dalla corsa? I bianconeri sondano piste alternative dalla Francia Leggi anche: Corvino colpisce ancora: Tiago Gabriel dal Portogallo alla vetrina delle big Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Lecce, Di Francesco: Abbiamo qualche problema con Morente e Tiago Gabriel; Bournemouth, shopping in Serie A: occhi su Muharemovic e Tiago Gabriel; Formazioni ufficiali Lecce-Como: chi gioca titolare e le ultime su Stulic, Camarda, Tete Morente, Tiago Gabriel, Addai, Diao e Morata; Da Stulic favorito a Pierotti, Sottil, Kaba, Maleh e Tiago Gabriel: la probabile formazione del Lecce. Tiago Gabriel, la prossima plusvalenza del Lecce. Pagato solamente due milioni - Perché Tiago Gabriel, da quando è entrato nella formazione titolare del. tuttomercatoweb.com

Calciomercato Lecce, sms all’Inter: “Tiago Gabriel costa 40 milioni” - Il centrale lusitano pagato meno di due milioni un anno fa, oggi costa circa 40 milioni e i giallorossi intendono ... calciomercato.it

L'ex allenatore di Tiago Gabriel: "Inter più stabile, alla Juve sarebbe più facile imporsi" - Tra i giocatori che si stanno meglio distinguendo in questo avvio di Serie A si trova sicuramente Tiago Gabriel, difensore rivelazione del Lecce che è già stato accostato ad alcune realtà di livello ... tuttomercatoweb.com

Tiago Gabriel Juve Fissato il prezzo https://www.juventusnews24.com/tiago-gabriel-juve-lecce-cartellino-premier/ - facebook.com facebook

Cosa ha detto Corvino sul mercato del #lecce: Pierret via, Tiago Gabriel blindato. «Attacco Non faremo altre scommesse» x.com

