Dal Louvre alla Romagna fino al museo di Rimini | i furti d' arte più eclatanti del nostro territorio tra musei e chiese

Il clamoroso furto avvenuto al museo Louvre di Parigi domenica scorsa, in cui una banda ha sottratto in pochi minuti gioielli storici legati a Napoleone usando un montacarichi, seghe circolari e travestimenti da operai, riaccende il dibattito sulla vulnerabilità dei musei e sulla lunga scia di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it