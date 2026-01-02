Giovanni Tamburi disperso ultime notizie da Crans-Montana Bologna in ansia per lo studente di 16 anni Diretta

Sono ore di preoccupazione per Giovanni Tamburi, il 16enne scomparso dopo la tragedia di Capodanno nel locale ‘Le Constellation’ a Crans-Montana, in Svizzera. Le autorità e i familiari seguono con attenzione ogni aggiornamento, mentre Bologna aspetta notizie rassicuranti. La vicenda ha suscitato grande attenzione a livello locale e nazionale, in un contesto di grave emergenza.

Bologna, 2 gennaio 2026 – Sono ore d’ansia per i famigliari e gli amici di Giovanni Tamburi, il 16enne bolognese disperso dalla strage di Capodanno nel locale ‘Le Constellation’ a Crans-Montana in Svizzera, il cui bilancio provvisorio è di 47 morti e 112 feriti, molti dei quali ustionati gravemente. Per gli aggiornamenti è in programma un punto stampa alle 12. Oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani in Svizzera. Tra i 6 italiani attualmente dispersi figura il ragazzo che era in vacanza con il padre e il fratello, nella loro casa, che si trovava nel locale con gli amici. La madre ha lanciato un disperato appello per ritrovarlo, descrivendolo con una catenina d'oro raffigurante una madonnina al collo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giovanni Tamburi disperso, ultime notizie da Crans-Montana. Bologna in ansia per lo studente di 16 anni. Diretta Leggi anche: Giovanni Tamburi disperso a Crans-Montana, l’appello della mamma del 16enne: “Aiutatemi a trovarlo” Leggi anche: Lo strazio di Carla, madre di Giovanni Tamburi. A Crans-Montana non si trova: “Ditemi dov’è il mio angelo. Andrei a prenderlo anche all’inferno” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Crans-Montana, disperso il 16enne Giovanni Tamburi. La madre: Aiutatemi a trovarlo; Giovanni Tamburi disperso a Crans-Montana, la madre del ragazzo 16enne di Bologna: «Aiutatemi a ritrovare mio figlio, nessuno sa niente»; Giovanni Tamburi disperso a Crans-Montana, l’appello della mamma del 16enne: “Aiutatemi a trovarlo”; Crans Montana, il sedicenne italiano Giovanni Tamburi era al Le Constellation. La mamma: «Abbiamo perso le sue tracce». Giovanni Tamburi disperso a Crans-Montana, l’appello della mamma del 16enne: “Aiutatemi a trovarlo” - Carla Masiello disperata per il figlio che abita a Bologna: “Era uscito con gli amici e aveva il cellulare scarico. msn.com

Giovanni, Emanuele, Chiara: tutti gli italiani dispersi dopo l'incendio in Svizzera la notte di Capodanno - Gli appelli dei genitori dei giovani che erano a festeggiare l'anno nuovo nel locale a Crans- today.it

Crans-Montana, disperso il 16enne Giovanni Tamburi. La madre: "Aiutatemi a trovarlo" - Montana, disperso il 16enne Giovanni Tamburi. tg24.sky.it

Sono parole cariche di dolore e disperazione quelle di Carla Masiello, una madre di Bologna che sta vivendo un incubo da quando, dalla sera precedente, non ha più notizie di suo figlio, Giovanni Tamburi. Sedici anni appena, Giovanni è uno dei ragazzi italia - facebook.com facebook

Giovanni Tamburi disperso a Crans-Montana, la madre del 16enne di Bologna: «Aiutatemi a ritrovarlo» x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.