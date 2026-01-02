Giovanni Tamburi disperso ultime notizie da Crans-Montana Bologna in ansia per lo studente di 16 anni Diretta

Sono ore di preoccupazione per Giovanni Tamburi, il 16enne scomparso dopo la tragedia di Capodanno nel locale ‘Le Constellation’ a Crans-Montana, in Svizzera. Le autorità e i familiari seguono con attenzione ogni aggiornamento, mentre Bologna aspetta notizie rassicuranti. La vicenda ha suscitato grande attenzione a livello locale e nazionale, in un contesto di grave emergenza.

Bologna, 2 gennaio 2026 – Sono ore d'ansia per i famigliari e gli amici di Giovanni Tamburi, il 16enne bolognese disperso dalla strage di Capodanno nel locale 'Le Constellation' a Crans-Montana  in Svizzera, il cui bilancio provvisorio è di 47 morti e 112 feriti, molti dei quali ustionati gravemente. Per gli aggiornamenti è in programma un punto stampa alle 12. Oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani in Svizzera.  Tra i 6 italiani attualmente dispersi figura il ragazzo che era in vacanza con il padre e il fratello, nella loro casa, che si trovava nel locale con gli amici. La madre ha lanciato un disperato appello per ritrovarlo, descrivendolo con una catenina d'oro raffigurante una madonnina al collo.

