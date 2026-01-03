Strage di Crans-Montana Chiara è la prima vittima italiana L’incubo dei genitori | Vogliamo sapere dove sono i nostri figli

La tragedia di Crans-Montana ha portato al riconoscimento di Chiara come prima vittima italiana. I genitori esprimono il desiderio di conoscere la sorte dei loro figli, sottolineando la sofferenza e la richiesta di chiarezza in un momento così difficile. La vicenda ha suscitato grande attenzione e preoccupazione, evidenziando il bisogno di informazioni certe e di trasparenza sulle circostanze di questa tragedia.

Crans-Montana (Svizzera), 2 gennaio 2026 – “Non vogliamo numeri, vogliamo sapere dove sono i nostri figli. Dobbiamo trovarli adesso. È insopportabile non sapere niente”. Laetitia trattiene a stento le lacrime. Tra le mani tiene il telefonino. Sempre acceso, nella speranza che possa arrivare una buona notizia. Che il figlio sia vivo, anche se gravemente ferito, fra quei sei ragazzi ricoverati – su un totale di 119 – non ancora identificati perché impossibilitati a parlare e irriconoscibili. “Trappola di fuoco a 600 gradi, poi l’autoignizione”. Falle nella sicurezza e regole ignorate al bar di Crans-Montana: “Si fumava dentro” Sempre sei su 40 (numero fornito dalle autorità svizzere) le vittime accertate, tutte straniere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

