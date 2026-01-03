Strage di Crans-Montana Chiara è la prima vittima italiana L’incubo dei genitori | Vogliamo sapere dove sono i nostri figli

Crans-Montana (Svizzera), 2 gennaio 2026 – "Non vogliamo numeri, vogliamo sapere dove sono i nostri figli. Dobbiamo trovarli adesso. È insopportabile non sapere niente". Laetitia trattiene a stento le lacrime. Tra le mani tiene il telefonino. Sempre acceso, nella speranza che possa arrivare una buona notizia. Che il figlio sia vivo, anche se gravemente ferito, fra quei sei ragazzi ricoverati – su un totale di 119 – non ancora identificati perché impossibilitati a parlare e irriconoscibili. "Trappola di fuoco a 600 gradi, poi l'autoignizione". Falle nella sicurezza e regole ignorate al bar di Crans-Montana: "Si fumava dentro" Sempre sei su 40 (numero fornito dalle autorità svizzere) le vittime accertate, tutte straniere.

Crans-Montana, seconda vittima italiana nell’incendio: morta la 16enne Chiara Costanzo - Chi era Chiara Costanzo Originaria di Arona, Chiara viveva a Milano con i genitori Giovanna Lanella e Andrea Costanzo. giornaledipuglia.com

Strage di Crans-Montana e i nomi degli italiani dispersi e ricoverati, gli sfoghi delle famiglie disperate - Rimane la speranza di trovarli vivi in quanto ci sono diverse persone ricoverate che non sono ancora state ... virgilio.it

Strage a Crans-Montana: sei italiani dispersi, 13 feriti - facebook.com facebook

Il punto sulla strage di Crans-Montana. Il bilancio ufficiale resta di 40 morti e 119 feriti. L’ipotesi principale resta l’innesco accidentale legato all’uso di dispositivi pirotecnici da interno durante i festeggiamenti x.com

