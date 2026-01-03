Strage di Crans-Montana l’incubo dei genitori | Vogliamo sapere dove sono i nostri figli siamo devastati
La tragedia di Crans-Montana ha colpito profondamente le famiglie coinvolte. I genitori chiedono con urgenza informazioni sulla sorte dei propri figli, desiderando chiarezza e rassicurazioni in un momento di grande dolore. Questa vicenda solleva ancora una volta l’importanza di garantire la sicurezza e la tutela dei minori, suscitando attenzione e solidarietà a livello internazionale.
Crans-Montana (Svizzera), 2 gennaio 2026 – “Non vogliamo numeri, vogliamo sapere dove sono i nostri figli. Dobbiamo trovarli adesso. È insopportabile non sapere niente”. Laetitia trattiene a stento le lacrime. Tra le mani tiene il telefonino. Sempre acceso, nella speranza che possa arrivare una buona notizia. Che il figlio sia vivo, anche se gravemente ferito, fra quei sei ragazzi ricoverati – su un totale di 119 – non ancora identificati perché impossibilitati a parlare e irriconoscibili. “Trappola di fuoco a 600 gradi, poi l’autoignizione”. Falle nella sicurezza e regole ignorate al bar di Crans-Montana: “Si fumava dentro” Sempre sei su 40 (numero fornito dalle autorità svizzere) le vittime accertate, tutte straniere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
