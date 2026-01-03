La Procura svizzera ha iscritto nel registro degli indagati i due gestori francesi del locale

La Procura svizzera ha indagato i due proprietari francesi del locale "Le Constellation" dove la notte di Capodanno un devastante incendio ha sancito la morte a 40 persone lasciandone 112 ferite. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Strage Crans Montana, indagati i due gestori per omicidio e incendio colposi

Leggi anche: Strage Crans Montana, indagati i due gestori per omicidio e lesioni personali

Leggi anche: Svizzera, strage a Crans Montana: indagati per omicidio colposo gestori del locale. Salgono a 14 i feriti italiani

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Chi sono i titolari francesi del locale di Crans-Montana: «Sono entrambi salvi». Gli après-ski e quei party nel seminterrato; Strage di Crans-Montana, il peggio non è passato. Il bilancio delle vittime rischia di aggravarsi: «100 feriti in condizioni critiche» - La diretta; Crans-Montana, indagati i gestori del bar. Tajani: “Identificati 6 corpi, non sono italiani”; Morti, feriti e dispersi italiani, le ultime notizie sulla strage di Crans-Montana. Tajani: “Identificati 6 cadaveri. Non sono connazionali”. I proprietari del Le Constellation formalmente indagati.

Strage di Crans Montana, 14 italiani tra i feriti: identificati sei corpi. Indagati per omicidio colposo i gestori del locale - La Procura cantonale ha iscritto nel registro degli indagati Jacques Moretti e Jessica Maric, i due gestori del locale "Le Constellation" ... affaritaliani.it