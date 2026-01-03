Strage Crans Montana indagati i due gestori per omicidio e incendio colposi
La Procura svizzera ha iscritto nel registro degli indagati i due gestori francesi del locale
La Procura svizzera ha indagato i due proprietari francesi del locale "Le Constellation" dove la notte di Capodanno un devastante incendio ha sancito la morte a 40 persone lasciandone 112 ferite. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
