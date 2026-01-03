Strade provinciali | un emergenza che non possiamo ignorare L’appello del Sindaco di Castelnuovo Cilento

Le condizioni delle strade provinciali rappresentano una questione cruciale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini di Castelnuovo Cilento. La mancanza di interventi adeguati da parte delle istituzioni sta causando difficoltà quotidiane e pregiudica l’immagine del territorio. È fondamentale che l’attenzione di tutti si concentri su questa problematica, affinché si possano adottare soluzioni efficaci e tempestive.

Strade provinciali: "Non sfruttati i fondi": "Lavori tutti assegnati" - Il presidente Lattuca: "Risorse ricevute a ottobre, 20 cantieri al via in 8 mesi". ilrestodelcarlino.it

Tagli alle risorse per la gestione delle strade provinciali - Urbino, Giuseppe Paolini, che così commentala nuova sforbiciata del Governo per i fondi dedicati ... rainews.it

STRADE PROVINCIALI NEL SALERNITANO, D’AIUTO: “SERVE UNA SVOLTA SULLA MANUTENZIONE" - Nel Salernitano torna alta l’attenzione sulle strade provinciali. A riportare il tema al centro del confronto pubblico è il sindaco di Castelnuovo Cilento, - facebook.com facebook

