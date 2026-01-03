Strade provinciali | un emergenza che non possiamo ignorare L’appello del Sindaco di Castelnuovo Cilento
Le condizioni delle strade provinciali rappresentano una questione cruciale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini di Castelnuovo Cilento. La mancanza di interventi adeguati da parte delle istituzioni sta causando difficoltà quotidiane e pregiudica l’immagine del territorio. È fondamentale che l’attenzione di tutti si concentri su questa problematica, affinché si possano adottare soluzioni efficaci e tempestive.
L’attenzione dell’opinione pubblica e degli amministratori locali deve focalizzarsi su una criticità che, da troppo tempo, incide negativamente sulla qualità della vita dei cittadini e sull’immagine del nostro territorio: la grave e persistente emergenza legata alla manutenzione delle strade provinciali L'articolo Strade provinciali: un emergenza che non possiamo ignorare. L’appello del Sindaco di Castelnuovo Cilento proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
Leggi anche: Furti nel Cilento. Emergenza sicurezza a Castelnuovo Cilento, Casal Velino e Salento
Leggi anche: “Genitori che non vedono i segnali”, l’allarme di Roberta Bruzzone: “Personalità disturbate tra i giovani, emergenza sociale che non possiamo più ignorare”
Strade provinciali, l’allarme del sindaco D’Aiuto: “Manutenzione non più rinviabile” - A pochi giorni dall’appuntamento elettorale dell’11 gennaio 2026, quando i sindaci e i consiglieri comunali dei 158 comuni saranno chiamati a eleggere il nuovo Consiglio della Provincia di Salerno, la ... infocilento.it
Strade provinciali: "Non sfruttati i fondi": "Lavori tutti assegnati" - Il presidente Lattuca: "Risorse ricevute a ottobre, 20 cantieri al via in 8 mesi". ilrestodelcarlino.it
Tagli alle risorse per la gestione delle strade provinciali - Urbino, Giuseppe Paolini, che così commentala nuova sforbiciata del Governo per i fondi dedicati ... rainews.it
STRADE PROVINCIALI NEL SALERNITANO, D’AIUTO: “SERVE UNA SVOLTA SULLA MANUTENZIONE" - Nel Salernitano torna alta l’attenzione sulle strade provinciali. A riportare il tema al centro del confronto pubblico è il sindaco di Castelnuovo Cilento, - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.