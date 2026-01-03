Stelian morto in strada a Roma una notte delle feste natalizie spazzava le foglie al Quadraro
Durante una notte delle festività natalizie, Stelian, un uomo che viveva in strada al Quarticciolo, è stato trovato senza vita in via del Quadraro. La Comunità di Sant'Egidio ricorda la sua vicenda, sottolineando l'importanza di sensibilizzare su temi di tutela e solidarietà verso le persone senza dimora.
La Comunità di Sant'Egidio ricorda Stelian, che viveva in strada al Quarticciolo, morto una delle notti delle festevità natalizie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
