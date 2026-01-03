Stelian morto in strada a Roma una notte delle feste natalizie spazzava le foglie al Quadraro

Da fanpage.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una notte delle festività natalizie, Stelian, un uomo che viveva in strada al Quarticciolo, è stato trovato senza vita in via del Quadraro. La Comunità di Sant'Egidio ricorda la sua vicenda, sottolineando l'importanza di sensibilizzare su temi di tutela e solidarietà verso le persone senza dimora.

La Comunità di Sant'Egidio ricorda Stelian, che viveva in strada al Quarticciolo, morto una delle notti delle festevità natalizie. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: La metropoli cinese ha "scoperto" una delle nostre attività preferite nel periodo delle feste natalizie

Leggi anche: Ospedale Maggiore, le variazioni di alcuni servizi in occasione delle feste natalizie

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.