La metropoli cinese ha scoperto una delle nostre attività preferite nel periodo delle feste natalizie

Con l’arrivo delle festività, Shanghai si trasforma in un incantevole scenario natalizio, attirando visitatori desiderosi di immergersi nell’atmosfera magica. Tra luci scintillanti, dolciumi e tradizioni, la metropoli cinese celebra il Natale con entusiasmo, offrendo momenti di gioia e spensieratezza a residenti e turisti. Le strade si animano di allegria, creando un’atmosfera unica che unisce culture e tradizioni in un grande festeggiamento collettivo.

C on l’avvicinarsi delle festività natalizie, i visitatori accorrono al mercatino di Natale di Shanghai, facendo la fila per dolciumi e vin brûlé, salendo sulle giostre e scattando foto delle decorazioni natalizie. L’atmosfera natalizia ha conquistato sia grandi che piccoli, turisti ma anche abitanti della metropoli. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Shanghai, il mercatino di Natale: dolci e vin brulé arrivano anche in Cina iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

