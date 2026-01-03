Serie A Hellas Verona-Torino | probabili formazioni e dove vederla in tv

L'incontro tra Hellas Verona e Torino, valido per la Serie A, rappresenta l'inizio del nuovo anno per i granata. In questa partita, vengono analizzate le probabili formazioni e le modalità di visione in televisione, offrendo agli appassionati un'anteprima chiara e completa dell'evento. Un'occasione per seguire con attenzione le dinamiche di una sfida importante nel campionato italiano.

Il nuovo anno del Torino si apre con una trasferta che, dati alla mano, racconta bene ai colori granata. Domenica 4 gennaio alle ore 18, allo stadio Bentegodi, va in scena Hellas Verona–Torino, match valido per la 18ª giornata di Serie A 202526. Il Torino arriva a Verona.

Probabili formazioni di Verona-Torino - Un ballottaggio in mezzo al campo per entrambi gli allenatori che giocheranno a specchio col 3- sport.sky.it

Serie A: domenica in campo alle 18 Verona-Torino probabili formazioni - La squadra si è ritrovata al Filadelfia per una seduta di allenamento, Vlasic e compagni hanno proseguito la preparazione della ... ansa.it

Hellas Verona, l'unicità di Bernede: la trequarti è casa sua https://www.calciostyle.it/serie-a/hellas-verona-lunicita-di-bernede-la-trequarti-e-casa-suafsp_sid=1830225 di Filippo Scarsetto - facebook.com facebook

Milan - Hellas Verona Serie A x.com

