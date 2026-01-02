Hellas Verona vs Torino diciottesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
L'incontro tra Hellas Verona e Torino, valido per la diciottesima giornata della Serie A 2025/2026, si presenta come un'occasione per entrambe le squadre di migliorare la propria posizione in classifica. Gli scaligeri cercano di risollevare le sorti di una stagione complessa, mentre i granata mirano a consolidare il loro piazzamento. Di seguito, vengono analizzate le probabili formazioni e le modalità per seguire la partita.
Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Gli scaligeri cercano di invertire una stagione tormentata, mentre i granata puntano a scalare posizioni in classifica. Hellas Verona vs Torino si giocherà domenica 4 gennaio 2026 alle ore 18 presso lo stadio Bentegodi. HELLAS VERONA VS TORINO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Obiettivo risollevarsi per gli scaligeri dopo l’ultima pesante sconfitta subita dal Milan. Un ko che ha interrotto le due precedenti vittorie contro Atalanta e Fiorentina. La squadra di Zanetti si trova attualmente in zona retrocessione, terz’ultima con 12 punti, per cui c’è bisogno di correre. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
