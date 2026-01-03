Se ne è andato Luigi Picozzi colonna dell’Anpi

È scomparso Luigi Picozzi, 89 anni, figura storica dell’Anpi di Vimercate. Da giovane, fu testimone della fucilazione di Roberto Farinacci nella piazza del Comune, evento che segnò la sua attenzione per la memoria storica e l’impegno antifascista. La sua vita è stata caratterizzata da un contributo costante alla promozione dei valori della Resistenza e della democrazia.

Addio a Luigi Picozzi, 89 anni, storica colonna dell' Anpi Vimercate, da ragazzino assistette alla fucilazione di Roberto Farinacci nella piazza del Comune, dopo il processo e la condanna del gerarca. "Un convinto antifascista, iscritto tra le nostre fila da tantissimi anni – ricorda il presidente Savino Bosisio – strenuo difensore delle libertà e della nostra memoria locale. Un compagno di viaggio prezioso per tutti, per la sua vicenda umana, per i suoi racconti e le testimonianze. Sempre attivo nella vita pubblica e per la presenza nell'associazione in tutte le dinamiche democratiche e unitarie.

