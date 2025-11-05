Formula 1 in lacrime | se ne è andato all’improvviso
Il mondo della Formula Uno piange la scomparsa di uno apprezzatissimo protagonista: la notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno La Formula Uno raccoglie sempre un notevole seguito di appassionati, che si interessano alle vicende in pista e fuori. Sono tanti i protagonisti amatissimi del Circus, anche tra coloro che non corrono più. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
News recenti che potrebbero piacerti
$F1 | Bearman 4° tra lacrime e maturità: com'è nata l'impresa che scrive la storia della Haas $Formula1 | $MexicoGP - X Vai su X
2 NOVEMBRE 2022 - SI SPEGNE MAURO FORGHIERI “È morto Mauro Forghieri. Per me un amico, uno di famiglia. Il più grande ingegnere d’Italia a proposito di auto da corsa. E non solo. Un gigante nel mondo. Ho solo lacrime, non parole. Addio, Furia”. Par - facebook.com Vai su Facebook
È morto un grande volto della Formula 1, anche Leclerc con le lacrime agli occhi - Tutto l'ambiente di Maranello è sconvolto dopo la triste notizia della scomparsa di un volto storico della scuderia: tutti in lacrime Ogni sport che si rispetti, soprattutto quelli in cui la ... Come scrive diregiovani.it