Maurizio Sarri spinge per l'acquisto di Loftus-Cheek, con un dialogo aperto tra Lazio e Milan. Dopo il via libera ai conti, il mercato si è riaperto, consentendo alla società biancoceleste di valutare nuove opportunità di rafforzamento. La strategia della Lazio è quella di cedere alcuni giocatori per reinvestire in modo mirato, confermando l'intento di costruire una squadra equilibrata e competitiva.

Il via libera ai conti ha sbloccato il mercato e, con esso, le idee di Maurizio Sarri. In casa Lazio la linea è chiara: cedere bene per comprare meglio. La partenza di Castellanos ha creato spazio economico e ora l’attenzione si sposta al centrocampo, dove il tecnico vuole una mezzala di qualità per alzare il livello del gioco. Il nome che torna con insistenza è quello di Ruben Loftus-Cheek. E l’eco dell’operazione arriva fino a Milanello. Sarri chiama, Loftus-Cheek risponde (con cautela). Per Maurizio Sarri non è una suggestione: Loftus-Cheek è la priorità. I due hanno già lavorato insieme al Chelsea e l’inglese ha spesso indicato Sarri come l’allenatore che più lo ha valorizzato. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Sarri spinge per Loftus-Cheek: Lazio-Milan dialogo aperto

Loftus-Cheek o Samardzic: la Lazio reinveste il tesoretto del Taty - Sarri apre all’arrivo di un giovane offensivo di prospettiva (attenzione a Ribeiro, Stassin e Madjo) ma chiede con decisione una mezzala di livello assoluto, insieme a Insigne, per ravvivare l’attacco ... laziopress.it