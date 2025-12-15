Sarri chiama Loftus-Cheek | la Lazio studia l’asse col Milan

La Lazio sta valutando con attenzione il possibile ingaggio di Ruben Loftus-Cheek, un nome che sta emergendo come priorità nel mercato estivo. L'interesse nei suoi confronti apre a un'ipotesi di collaborazione con il Milan, alimentando le speculazioni e le strategie di mercato di entrambe le società.

A Formello il nome di Ruben Loftus-Cheek non è una semplice suggestione, ma una pista che viene valutata con attenzione. La Lazio osserva con interesse la situazione del centrocampista di proprietà del Milan, considerato da Maurizio Sarri uno dei profili più adatti per completare il suo reparto mediano. Un'idea che nasce da lontano e che oggi potrebbe trovare condizioni più favorevoli per trasformarsi in qualcosa di concreto. Il contesto è chiaro. Da una parte c'è un allenatore che conosce e stima profondamente il giocatore, dall'altra un calciatore che non chiude alla possibilità di tornare a lavorare con il tecnico toscano, dopo l'esperienza positiva vissuta insieme ai tempi del Chelsea.

