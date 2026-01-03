Saldi in Toscana | oltre 1000 persone in coda ai Gigli visitatori in crescita del 10% negli outlet di Barberino e Vadichiana

I saldi invernali sono iniziati oggi in Toscana, con più di 1000 persone in coda ai Gigli e un aumento del 10% dei visitatori negli outlet di Barberino e Vadichiana rispetto all’anno precedente. L’afflusso di clienti indica un interesse crescente per le offerte stagionali, segnando un avvio positivo per il settore del commercio nella regione. I dati evidenziano un ritorno alla normalità dopo il periodo di restrizioni.

Avvio positivo dei saldi invernali oggi, 3 gennaio 2026, in Toscana L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

