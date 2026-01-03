Ricercato internazionale per frode milionaria soggiornava in un noto hotel delle nostre parti

Un cittadino russo di 44 anni, ricercato a livello internazionale per frode milionaria, è stato arrestato dalla polizia a Merano il 31 dicembre. L’uomo, che soggiornava in un noto hotel della zona, era destinatario di un ordine di cattura. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto ai reati finanziari e alle frodi transnazionali, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e il rispetto della legge.

