Frode milionaria scoperta in Abruzzo | scatta maxisequestro da 3,5 milioni

Pescara - Una società abruzzese avrebbe simulato attività commerciali reali per ottenere fondi pubblici e Ue, portando a dieci indagati e ingenti sequestri preventivi. Un’azienda apparentemente in forte espansione, sostenuta da bilanci regolari e da una documentazione che ne descriveva un’attività commerciale solida e credibile. È da questa facciata, ritenuta ingannevole dagli investigatori, che prende avvio la complessa indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Pescara, culminata ieri nel sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per oltre 3,5 milioni di euro, su disposizione del gip del Tribunale di Pescara e su richiesta della Procura Europea (EPPO). 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

