Ricci come Juan Jesus ecco perché soltanto uno è rigore

Durante la partita tra Milan e Cagliari, il centrocampista rossonero ha toccato il pallone con la mano in modo simile a Juan Jesus, che aveva commesso un episodio analogo in passato. Questo dettaglio ha attirato l’attenzione, sottolineando come, in alcune situazioni, soltanto un rigore possa essere considerato corretto. La vittoria del Milan per 1-0 ha aperto la diciottesima giornata di Serie A, dimostrando ancora una volta l’importanza delle decisioni arbitrali.

Il centrocampista del Milan ha preso il pallone con la mano contro il Cagliari proprio come fece Juan Jesus contro il Lecce Il Milan vince a Cagliari 1-0 nell'anticipo del venerdì che ha aperto la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Decisiva la rete di Rafa Leao a inizio ripresa, che riporta la squadra di Max Allegri in testa alla classifica in attesa del posticipo tra Inter e Bologna. I sardi di Pisacane recriminano per un tocco di mano in area di Ricci che non ha portato al calcio di rigore. Il tocco di mano di Ricci sulla rovesciata di Kilicsoy (foto Ansa) – Calciomercato.it Siamo ad un quarto d'ora dal termine quando Kilicsoy prova la rovesciata, ma il suo tiro finisce sul braccio destro del centrocampista rossonero.

