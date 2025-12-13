Napoli fiato sospeso per Juan Jesus | ecco cosa filtra in vista dell’Udinese

Napoli in ansia per le condizioni di Juan Jesus, dopo un problema al polpaccio riscontrato nella partita di Champions contro il Benfica. Secondo indiscrezioni, il difensore potrebbe saltare la sfida di domani contro l’Udinese, mettendo a rischio la formazione partenopea in vista della prossima gara.

Juan Jesus ha accusato un problema al polpaccio dopo la sfida di Champions contro il Benfica.?Secondo Tuttosport, il giocatore rischia seriamente di non essere disponibile per la trasferta di domani contro l’Udinese.?La situazione verrà chiarita definitivamente oggi, con la rifinitura che deciderà i convocati da parte di Antonio Conte. L’episodio durante la gara di Lisbona. Il brasiliano è entrato in campo nel secondo tempo della partita contro il Benfica, sostituendo Buongiorno.?Proprio in quella fase ha subito il colpo che gli ha creato fastidio al polpaccio.?Da ieri è seguito dallo staff medico azzurro, con Conte, già alle prese con diverse assenze, che sperava di poterlo utilizzare per far riposare qualcuno dei titolari. Spazionapoli.it

