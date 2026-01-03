Ragazza dispersa a Erba ritrovata nella notte dai vigili del fuoco
Nella serata di venerdì 2 gennaio 2026, i vigili del fuoco di Erba sono intervenuti su richiesta dei Carabinieri per cercare una ragazza dispersa, scomparsa dopo non essere rientrata a casa. La giovane è stata ritrovata nella notte, fortunatamente in buone condizioni. L’intervento ha permesso di rintracciarla e garantire il suo ritorno in sicurezza.
Nella serata di venerdì 2 gennaio 2026, su richiesta dei Carabinieri, i vigili del fuoco sono stati attivati per la ricerca di una ragazza che non ha fatto rientro a casa. Dopo accurate verifiche, i Carabinieri hanno avviato le operazioni di ricerca coinvolgendo i volontari della Protezione Civile locale e i Vigili del Fuoco di Como e Erba con il supporto di specialisti VVF SAF e regionali IMSI Catcher Ground (unità specializzata nella localizzazione di dispositivi mobili con apparecchiature terrestri e TAS (Topografia Applicata al Soccorso). La sinergia delle forze in campo, coordinate dai Carabinieri e dalla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco, ha consentito di individuare inizialmente il dispositivo telefonico e, pochi metri più avanti, la ragazza dispersa, che è risultata illesa e in buone condizioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
