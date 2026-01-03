PS5 vicina alla prima modifica? Nuovo expolit scoperto
Recenti segnalazioni sui social indicano che potrebbero essere state diffuse online alcune presunte ROM keys di PlayStation 5. Questa eventualità ha suscitato attenzione tra appassionati e esperti di sicurezza informatica, alimentando discussioni sui possibili rischi e sulle future modifiche del sistema. In questo articolo, analizzeremo le informazioni disponibili e le implicazioni per la sicurezza e l’uso della console.
Negli ultimi giorni il mondo del gaming e della sicurezza informatica è stato attraversato da forti tensioni a causa di alcune segnalazioni emerse sui social, secondo cui sarebbero stati ottenuti e diffusi online i presunti ROM keys di PlayStation 5. Se queste indiscrezioni dovessero trovare conferma, ci si troverebbe di fronte a uno degli incidenti di sicurezza più gravi mai avvenuti per una console moderna, con possibili ripercussioni profonde sull’intero ecosistema PlayStation. Il cuore della presunta violazione: il BootROM. Secondo quanto riportato da insider e profili noti nell’ambiente del modding, la fuga di dati non riguarderebbe un semplice exploit software, ma il BootROM, ovvero il livello più basso e sensibile dell’architettura di sicurezza hardware della console. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
Leggi anche: Simonelli allo scoperto sull’ipotesi stage prima dei playoff Mondiali: «La Serie A farà il possibile per essere vicina alla Nazionale ma…». Svelata la situazione legata al calendario
Leggi anche: [PS5] PS5: È Disponibile il Nuovo Aggiornamento di Sistema 25.07-12.20.00. Ecco Cosa Cambia
Indiana Jones e l'Antico Cerchio, l'uscita su PS5 è sempre più vicina? - Già disponibile su PC e Xbox Series X/S dallo scorso dicembre, Indiana Jones e l'Antico Cerchio deve ancora sbarcare su PlayStation 5. everyeye.it
PS5 Pro, conviene? TUTTO quel che devi sapere prima di comprarla - A partire da un giorno prima dell’uscita nei negozi, sono spuntate online ... esquire.com
Nella sua vita Casanova viaggia senza sosta, dalla prima traversata verso la vicina Padova fino ai soggiorni nelle principali capitali europee e in Oriente. Allo stesso modo, molti artisti veneziani sono viaggiatori “par exellence”: sono loro la vera carta culturale - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.