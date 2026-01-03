PS5 vicina alla prima modifica? Nuovo expolit scoperto

Recenti segnalazioni sui social indicano che potrebbero essere state diffuse online alcune presunte ROM keys di PlayStation 5. Questa eventualità ha suscitato attenzione tra appassionati e esperti di sicurezza informatica, alimentando discussioni sui possibili rischi e sulle future modifiche del sistema. In questo articolo, analizzeremo le informazioni disponibili e le implicazioni per la sicurezza e l’uso della console.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.