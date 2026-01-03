PS5 vicina alla prima modifica? Nuovo expolit scoperto

Da gamerbrain.net 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recenti segnalazioni sui social indicano che potrebbero essere state diffuse online alcune presunte ROM keys di PlayStation 5. Questa eventualità ha suscitato attenzione tra appassionati e esperti di sicurezza informatica, alimentando discussioni sui possibili rischi e sulle future modifiche del sistema. In questo articolo, analizzeremo le informazioni disponibili e le implicazioni per la sicurezza e l’uso della console.

Negli ultimi giorni il mondo del gaming e della sicurezza informatica è stato attraversato da forti tensioni a causa di alcune segnalazioni emerse sui social, secondo cui sarebbero stati ottenuti e diffusi online i presunti ROM keys di PlayStation 5. Se queste indiscrezioni dovessero trovare conferma, ci si troverebbe di fronte a uno degli incidenti di sicurezza più gravi mai avvenuti per una console moderna, con possibili ripercussioni profonde sull’intero ecosistema PlayStation. Il cuore della presunta violazione: il BootROM. Secondo quanto riportato da insider e profili noti nell’ambiente del modding, la fuga di dati non riguarderebbe un semplice exploit software, ma il BootROM, ovvero il livello più basso e sensibile dell’architettura di sicurezza hardware della console. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

ps5 vicina alla prima modifica nuovo expolit scoperto

© Gamerbrain.net - PS5 vicina alla prima modifica? Nuovo expolit scoperto

Leggi anche: Simonelli allo scoperto sull’ipotesi stage prima dei playoff Mondiali: «La Serie A farà il possibile per essere vicina alla Nazionale ma…». Svelata la situazione legata al calendario

Leggi anche: [PS5] PS5: È Disponibile il Nuovo Aggiornamento di Sistema 25.07-12.20.00. Ecco Cosa Cambia

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Indiana Jones e l'Antico Cerchio, l'uscita su PS5 è sempre più vicina? - Già disponibile su PC e Xbox Series X/S dallo scorso dicembre, Indiana Jones e l'Antico Cerchio deve ancora sbarcare su PlayStation 5. everyeye.it

PS5 Pro, conviene? TUTTO quel che devi sapere prima di comprarla - A partire da un giorno prima dell’uscita nei negozi, sono spuntate online ... esquire.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.