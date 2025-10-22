PS5 PS5 | È Disponibile il Nuovo Aggiornamento di Sistema 25.07-12.2000 Ecco Cosa Cambia
Sony non si ferma e continua a perfezionare l’esperienza sulla sua console di nuova generazione. È ora disponibile in tutto il mondo il nuovo aggiornamento di sistema per PS5, che porta il firmware alla versione 25.07-12.20.00. Con un peso di download di 1,32 GB, questo update non introduce funzionalità rivoluzionarie, ma si concentra su una serie di miglioramenti di “manutenzione” e utilità che rendono la console più solida e, in un caso, più comoda da gestire. Ecco una panoramica di tutte le novità. Le Novità Principali del Firmware 25.07-12.20.00. Secondo le note ufficiali di Sony, queste sono le modifiche più rilevanti: Controllo del Numero di Serie dal Sistema: Finalmente! Una delle novità più pratiche. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
