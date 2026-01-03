Prove Invalsi 2026 scuole primarie | richiesta di posticipo entro il 9 gennaio

Le scuole primarie, in particolare le classi seconde e quinte, che incontrano difficoltà nel rispettare le date previste per le prove Invalsi 2026, possono richiedere un posticipo. La domanda di richiesta di posticipo deve essere presentata entro il 9 gennaio. Questa procedura permette alle istituzioni scolastiche di organizzare al meglio le attività di valutazione, garantendo il rispetto delle esigenze specifiche di ciascuna scuola.

Le scuole primarie (classi seconde e quinte) che prevedono difficoltà a rispettare le date fissate per le prove Invalsi del 2026 possono presentare domanda per svolgere i test in un secondo momento

