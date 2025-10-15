Invalsi 2026 richieste di posticipo per II e V primaria entro il 9 gennaio Le date

Le istituzioni scolastiche possono richiedere lo svolgimento posticipato delle prove Invalsi 2026 per le classi seconde e quinte della scuola primaria. Per accedere a questa possibilità, è necessario che la scuola dimostri di aver assunto un impegno antecedente al 15 ottobre 2025, data in cui sono stati pubblicati sul sito INVALSI i giorni di svolgimento delle prove. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

